Alanyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Alanyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
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CENGİZ Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda 3’lü turnuva ile sona erdi.  Antrenmanda sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton antrenmana katılmadı. Fabrice N’Sakala ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor çalışmalarını yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 15:53
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