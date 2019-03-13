Alanyaspor Başkanı'ndan Sergen Yalçın açıklaması

HASAN Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen, İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında ikinci günün son etkinliğinde, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na birbirinden zorlu sorular yöneltti. En çok merak edilen sorunun başında ise Alanyaspor Teknik Direktörü 'Sergen Yalçın sezon sonu takımdan ayrılıp büyük bir takıma teknik direktör olacak mı?' sorusuydu. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Son zamanlarda basının bu konularda yazdığı şeyler var. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, hocamızla yola devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da 'büyük bir takıma gitmek istiyorum' diyorsa, biz önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımızda gitmek isterse daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar” dedi.