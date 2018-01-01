Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu transfer iddialarını yanıtladı

AYTEMİZ Alanyaspor'un son günlerde önce Emre Akbaba ardından Vagner Love ile medyaya yansıyan transfer iddiaları gündemi oldukça meşgul etmişti. TRT SPOR kanalına canlı bağlanan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu , "Şu anda futbolcu satmayı düşünmüyoruz." diyerek gündemi meşgul eden transfer iddialarını yalanladı.

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