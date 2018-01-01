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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu transfer iddialarını yanıtladı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son zamanlarda çok konuşulan transferlere dair iddialara cevap verdi

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu transfer iddialarını yanıtladı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son zamanlarda çok konuşulan transferlere dair iddialara cevap verdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:17
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu transfer iddialarını yanıtladı
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AYTEMİZ Alanyaspor'un son günlerde önce Emre Akbaba ardından Vagner Love ile medyaya yansıyan transfer iddiaları gündemi oldukça meşgul etmişti. TRT SPOR kanalına canlı bağlanan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda futbolcu satmayı düşünmüyoruz." diyerek gündemi meşgul eden transfer iddialarını yalanladı.

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Aytemiz AlanyasporAytemiz Alanyaspor BaşkanıHasan ÇavuşoğluTransferler
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