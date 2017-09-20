Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu sert çıktı

YENİ ALANYA - ÖZEL HABER

AYTEMİZ Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı 4-1 kaybettiği maçın ardından şike imasında bulunan Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar'a cevap veren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yeni Alanya Gazetesi'ne çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar'ın aklını başına alması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yoksa ben onun aklını başına getirmesini bilirim" dedi. Yapılan ithamın çok üzücü olduğunu ifade eden turuncu yeşillilerin patronu, "Hiç yakışmayan bir olay. O arkadaş her kimse aklını başına almasını tavsiye ederim. Eğer ki bildiği gördüğü bir şey varsa söylesin yoksa benim ona söylemim çok ağır olur. Çünkü kişilik ve karaktere sığan bir yapı değil bu. Alanyaspor'un ne olduğunu, nasıl olduğunu ve nasıl yönetildiğini Türkiye'de herkes bilir. O arkadaş çıkıp bu tür söylemler yapıyor ama bunun cevabını ağır bir şekilde alır. Her şeyden önce kişilik ve karakterli olması lazım. Bu sözler bunu barındırmıyor" dedi.

"BİZ ŞEREFLİ BİR TAKIMIZ"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün nasıl yönetildiğini tüm spor camiasının yakından bildiğini de sözlerine ekleyen Hasan Çavuşoğlu, "Biz Allah'a şükür Alanya'yı nerelerden aldık, nerelere getirdik. Kimse bizi hiçbir şekilde ne satın alabilir, ne de olduğumuz yere gelebilir. Geçen sene biz bunun örneğini en son Rizespor maçında gösterdik. Hatta Ahmet Çakar hocam da Alanyaspor'un Türkiye'nin en büyük ve en şerefli takımlarından birisi olduğunu söyledi. Bu arkadaş neye istinaden bunu söyledi, net bir şey varsa söylesin. Yoksa çok ağır sözler söylerim ona aklını başına alsın. Yoksa ben onun aklını başına getirmesini bilirim. Böyle ithamlarla bir şehrin kulübüne iftirada bulunamaz. Herşeyden önce buna dikkat etsin. Aslında böyle insanlarla muhatap olmaya ve dikkate bile almaya değmez ama biz bir camiayı temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz camiamızı, şehrimizi ve taraftarlarımızı her türlü savunmasını çok iyi biliriz. Bunu da herkes böyle bilmesi gerekir" şeklinde konuştu

"SÜREÇ ZOR AMA ATLATACAĞIZ"

Alanyaspor'un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı ile zorlu bir sürece gireceğini söyleyen Çavuşoğlu, ligin başında yaşanan kayıpların kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi. Toparlanmaları gerektiğini altını çizen tecrübeli yönetici, "O kayıpları yaşamasak daha iyi olacaktı ama ligin başı itibariyle o kayıpları yaşadık. Toparlamamız gerekiyor, toparlayacağız da zaten. Rakiplerimiz güçlü olabilir ama hiçbir takımdan puan alınmayacak veya yenilmeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Puan cetveli her an değişebilir. Alanyaspor olarak elimizde iyi bir kadro var aslında ama sakatlıklar yaşadık. Eksiklerimiz var. Son Fenerbahçe maçında hakem hataları ön plandaydı. Bugüne kadar hakemler hakkında bir açıklama yapmamıştım. Ama artık yeter. Bursaspor maçında, Fenerbahçe maçında bariz hakem hataları vardı. Fenerbahçe maçında iki tane penaltımızın verilmediğini herkes gördü. Yorumcular ve spor kamuoyu da gördü. Bu tür durumlar hakemlerin acizliğini gösterir. O şekilde hakemlik yapan arkadaşların da, bir maçta 2 penaltı vermeyen hakemlerin de artık bu mesleği bırakmalarını ve yapmamalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.