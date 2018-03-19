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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan hasta ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin Alanyalı Başkanı Mevlüt Yeni'yi Mustafa Korkmaz ve Recep Erdoğan ile birlikte hastanede ziyaret etti

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan hasta ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin Alanyalı Başkanı Mevlüt Yeni'yi Mustafa Korkmaz ve Recep Erdoğan ile birlikte hastanede ziyaret etti

19 Mart 2018 Pazartesi 15:53
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan hasta ziyareti
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin Alanyalı Başkanı Mevlüt Yeni'yi Mustafa Korkmaz ve Recep Erdoğan ile birlikte hastanede ziyaret etti. Uyku düzensizliğinden dolayı dil ameliyatı olan Mevlüt Yeni'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çavuşoğlu, "Yakın dostuma acil şifalar dilerim. Ameliyatı başarılı geçmiş. Bir aksilik olmazsa yarın taburcu olacak" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AGC Başkanı Mevlüt Yeni de, Çavuşoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek Alanya'ya selam yolladı.

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