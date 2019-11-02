Alanyaspor-Başakşehir: Oba'da gol sesi çıkmadı 0-0

LİDER Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. hafta maçında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleye ideal ilk 11'i ile başlayan turuncu yeşilliler, ilk yarıda çok sayıda gol fırsatını geri çevirdi. İkinci yarıya da aynı ilk 11'le başlayan Aytemiz Alanyaspor, baskılı oyununu yine sürdürdü. Cisse ve Fernandes ile pozisyonlar bulan temsilcimiz çerçeveyi tutturamayınca skor üretemedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor bu beraberlikle 19 puana, Başakşehir ise 16 puana yükseldi.

M.S. Ve maçta son düdük çaldı.

91' Djalma'nın arapasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cisse sert bir vuruş yaptı ama vuruşunda isabet yok.

90' Bu arada karşılşamanın sonuna en az 4 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

89' Başakşehir'de 44 numaralı Azubuike oyundan çıktı. Yerine 19 numaralı Demba Ba girdi.

87' Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

85' Efecan'ın sağdan ortasında Cisse arka direkte topa iyi yükseldi ama istediği kafa vuruşunu yapamadı. Aut...

84' Alanyaspor'da üçüncü oyuncu değişikliği de gerçekleşti. Ceyhun'un yerine Salih oyunda...

82'Alanyaspor'da Salih Uçan oyuna girme hazırlığında.

80'Efecan'ın sağdan ortasaında kale önünde Skrtel kafayla karşıladı topu...

78'Nsakala'nın soldan ortasında Cisse altıpas çizgisinin hemen gerisinden kafa vuruşunu yaptı ama top üstten dışarı gitti

77'BAŞAKŞEHİR ETKİLİ GELDİ: Ani gelişen Başakşehir atağında sağdan ceza sahasına sokulan Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

75'Alanyaspor'da Junior Fernandes yerini Yacine Bammou'ya bıraktı.

73'Berkay'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Djalma'nın sert şutunda top savunmadan geri geldi.

72'Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cisse kafayla karşıladı topu.

71'Sağ kanatta topla buluşan Visca, Ceyhun'dan sıyrılmak istedi ama rakibine çarpan top kornere çıktı.

69'Sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada Visca dar açıdan istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

67'Sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrasında Crivelli'nin uzaklaştırdığı topu önünde bulan Efecan'ın ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.

65' MARAFONA'DAN GEÇİT YOK: Clichy'nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada Visca, topu rakibinden kurtarıp sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama Marafona topu kornere çeldi.

64' Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Efecan penaltı noktası üzerinde topu uzaklaştırdı.

63' Alanyaspor'da Onur'un yerine Djalma oyuna dahil oldu.

60' Başakşehir'de Elia, yerini Berkay'a bıraktı.

59' ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI: Efecan'ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada Cisse müsait pozisyonda topun gelişine istediği vuruşu yapamadı. Aut...

57'Ani gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topu taşıyan Fernandes, sol çaprazdan topu sağına çekerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak savunmaya da çarparak dışarı gitti. Korner...

56' Siopis'in soldan ortasında Cisse zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ama bu vuruşta isabet yok...

55' Sağ kanatta topla buluşan Visca, arapasıyla Mehmet Topal'ı düşündü ama Alanyaspor savunması dikkatli...

53' Başakşehir'de 27 numaralı Enzo Crivelli sarı kart gördü.

49' Nsakala'nın soldan ortasında Cisse'yi aşan topu Ceyhun önünde buldu ama vuruşunu yapmak isterken Elia girdi araya..

48' Welinton'un sağdan ortasında Fernandes kafa vuruşunu yaptı ama top dışarı gitti.

46' Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

45' Maçta ikinci yarı başladı.

D.A. Karşılaşmada ilk yarının son düdüğü çaldı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız...

45' Visca, Crivelli'ye yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşündü ama top farklı bir şekilde dışarı gitti.

45'Alanyaspor'da Nsakala, Crivelli'ye yatarak yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında sarı kartı gördü.

45' Bu arada maçta ilk yarının sonuna en az 2 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

43' Visca'nın sağdan yaptığı ortada Welinton kafayla karşıladı topu.

41' ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI: Ceyhun'un pasında topla buluşan Fernandes, şık bir dokunuşla topu Skrtel'den kurtarıp ceza sahası içinde yerden bir vuruş yaptı ama top Mert'te kaldı.

40' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mert üzerine gelen topu kontrol etti.

38' Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Nsakala topu alarak rakibinden sıyrılmak istedi ama topu oyun alanında tutamadı.

35' Alanyaspor'da Junior Fernandes sol kanatta Skrtel'in müdahalesi sonrasında bir sakatlık geçiriyor.

34' Ceza sahası dışında topla buluşan Siopis'in sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

32'Bakasetas'ın arapasında Cisse ceza sahası içinde topu istediği gibi kontrol edemedi ama ondan seken top ceza sahası dışındaki Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

30' Her iki tkaım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yapmaya başladı bu dakikalarda.

28' ÇİZGİDEN ÇIKTI: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fernandes penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı ama kale çizgisindeki Azubuike kafayla golü önledi.

27' Maçın ilk bölümlerinde rakibini kendi yarı alanında karşılayan Alanyaspor bu dakikalarda daha önde baskı yapmaya başladı.

25' Ceyhun'un pasında topla buluşan Bakasetas uzak mesafeden şansını denedi ama top farklı bir şekilde auta çıktı.

24'Ani gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas derinlemesine bir pasla Cisse'yi gördü. Cisse ceza sahasına sokulmak isterken Skrtel kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi.

22' Fernandes'in soldan ortasında Cisse'den önce araya giren Epureanu topu kafayla uzaklaştırdı.

20' Başakşehir oyunu rakip yarı sahaya yıktı bu dakikalarda ancak Alanyaspor oldukça iyi kapanıyor ve rakibine istediği boşlukları vermiyor.

18' Ani gelişen Başakşehir atağında Visca topu süratle rakip yarı alana taşıdı ancak Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul...

17' Konuk ekipte sakatlanan İrfan Can'ın yerine Robinho oyunda.

16' Nsakala'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes'in sol çaprazdan sert şutunda savunmaya da çarpan top dışarı gitti. Korner...

15' Başakşehir'de İrfan Can oyuna devam edemeyecek. Robinho oyuna girme hazırlığında...

13' İrfan Can'ın tedavisi saha kenarında devam edecek. Oyun tekrar başladı.

12' Başakşehir'de şimdi de İrfan Can yerde bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında...

11' Sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in ortasında Skrtel topu karşıladı.

9' Karşılaşmanın düşük tempoda başladığını söyleyebiliriz.

8' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın kale ağzına doğru yaptığı ortada kafalardan seken topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

5' Onur'un pasında Efecan sağ kanatta Clichy'nin solundan atıp sağından geçmeye çalıştı ama topu oyun alanında tutmayı başaramadı. Aut..

.4' Başakşehir'de Mehmet Topal, Fernandes ile çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında...

3' Başakşehir ilk dakikalar itibarıyla topa daha fazla sahip olan taraf. Konuk ekip ayağa paslarla rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor.

1' Clichy'nin uzun pasında sol kanatta topu alan İrfan Can, ceza sahasına sokuldu ama Efecan'ın rakibine geçit vermedi.

MAÇ BAŞLADI

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Medipol Başakşehir ise, Mert, Clichy, Mehmet, Epureanu, Visca, Elia, İrfan Can, Crivelli, Skrtel, Azubuike ve Çaiçara ilk 11'i ile çıktı.