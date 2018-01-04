Alanyaspor Barış Başdaş ile anlaştı

TEKNİK direktör sorununu Hikmet Karaman ile çözen Aytemiz Alanyaspor yönetimi, transfer çalışmalarına da hız verdi. İlk takviyeyi savunmaya yapacak olan turuncu yeşilli yönetimin, bir diğer Süper Lig ekibi Karabükspor ile olan sözleşmesini fesh eden Barış Başdaş ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Yeni Alanya'nın edindiği bilgiye göre, deneyimli savunmacının yarın sabah Alanya'ya geleceği ve yönetimle son pürüzleri ortadan kaldırmak için masaya oturacağı iddia edildi.
CEYHUN OSMANLISPOR'DA
Aytemiz Alanyaspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen bir başka Karabüksporlu savunmacı Ceyhun Gülselam'ın ise Osmanlıspor ile anlaştığı iddia edildi. Yayıncı kuruluş beinSPORTS'un haberine göre, Ankara ekibinin deneyimli savunmacı ile her konuda el sıkıştığı ve imzaların an meselesi olduğu iddia edildi.
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