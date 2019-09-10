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Alanyaspor, Aytemiz ile yola devam edecek

Alanyaspor, 3 yıldır Aytemiz firmasıyla sürdürdüğü isim sponsorluğunu bu yıl da devam ettirecek. Kulüp, mücadele edeceği tüm kulvarlarda “Aytemiz Alanyaspor” adıyla yer alacak.

SPOR 10.09.2019, 12:16 10.09.2019, 12:21
Alanyaspor, Aytemiz ile yola devam edecek
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ALANYASPOR Yönetim Kurulu, 2016 yılından bu yana kulübe destek veren Aytemiz ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı. Alanyaspor, anlaşmaya göre 2019-2020 Cemal Usta Sezonu’nda da, Aytemiz’in verdiği destekle Süper Lig’de mücadelesine devam edecek. 
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, her zaman spor ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Aytemiz olarak geliştirdikleri yenilikçi hizmetlerle sektörün en dinamik markalarından biri olduklarını belirten Eke, "Alanyaspor da Süper Lig’e yükselmesinden bu yana aynı kararlılıkla performansını artırarak oyuna devam ediyor. Aytemiz ve Alanyaspor beraberliğinde 3 yıldır güzel bir sinerji oluşturduğumuza düşünüyoruz ve desteğimize bu yıl da devam ediyoruz. Şirketimiz ve Alanyaspor yönetimi tarafından imzalanan iş birliği ile takımın adı bu sezon boyunca da ‘Aytemiz Alanyaspor’ olarak anılacak. Aytemiz Alanyaspor’un Süper Lig’deki başarısının artarak devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz” dedi. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise söz konusu iş birliğine ilişkin olarak, "Türkiye'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile işbirliğimizin 4’üncü yılına giriyoruz. Bu işbirliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu. 

#Aytemiz Alanyaspor #Aytemiz #Alanyaspor
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