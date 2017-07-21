Alanyaspor, Avusturya’da yoğun mesai yapıyor

AVUSTURYA'NIN Salzburg kentine bağlı Kaprun kasabasında kamp yapan turuncu yeşilli takım, sabah antrenmanını Zell am See kasabasındaki futbol sahasında gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman depar çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu yeşilli takım, savunma ve hücum çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yüksek tempoda yapılan çift kale maçla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle tedavi gören Landel ve Maniatis katılmadı. Turuncu yeşilli takım hazırlıklarını bu akyam yapacağı antrenmanla sürdürecek.