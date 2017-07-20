SÜPER Lig'deki ikinci sezonunun ilk çalışmasına 1 Temmuz'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan Alanyaspor, ardından 13 günlük 1. etap kamp çalışması için Erzurum'a gitmişti. Erzurum kampını tamamlayarak Alanya'ya geri dönen ve 3 gün izin yapan turuncu yeşilliler, bugün ikinci etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. İlk kez bir yurtdışı kampına giden Alanyaspor, Süper Lig'deki ikinci yılında bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

Avusturya'nın Kaprun Bölgesi'nde kamp yapacak olan Alanyasporlu oyuncular, 30 Temmuz'da kampı tamamlayarak Alanya'ya geri gelecek. 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 Sezonu için çalışmalarına Alanya'da devam edecek olan turuncu yeşilliler, yeni sezona bomba gibi girmenin planlarını yapıyor. Alanyaspor, Avusturya'da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Jeddah, Yunan ekibi Asteras Tripolis, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ve yine bir başka Suudi ekibi Al Hilal Riyadh takımıyla hazırlık maçı da yapacak.