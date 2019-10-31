Alanyaspor Avrupa'nın gündeminde

2019-2020 futbol sezonuna muhteşem bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, 4 yıllık Süper Lig tarihinde ilk kez lider olmanın sevincini yaşıyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 18 puan toplayan turuncu yeşiller, İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden LaGazettadellaSport'a haber oldu. Alanyaspor'un Süper Lig'de dev kulüpleri geride bıraktığı belirtilen haberde, Alanyaspor'un başarılı bir performans sergilediğine dikkat çekildi.

İşte İtalya medyasında yer alan o haber:

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımların önünde lider durumda. Takımın kalecisi 32 yaşındaki tecrübeli isim Marafona. Tecrübeli kaleci 9 maçta 11 gol yedi. Ligin en iyi kalecisi değil ama başarılı bir performans sergiliyor. Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen ve Türkiye'nin güneyinde bir tatil kenti olan Alanya, 2014'te ikinci lige ve ardından 2 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Takımın golcüsü Papiss Cisse'yi hatırladınız mı? Avrupa'da birçok takımda oynadıktan sonra Alanya'ya gitti. Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de futbol oynadı ve Başakşehir'de antrenörlük yaptı. Alanyaspor, ligin en yaşlı takımlarından ve 10 tane milli futbolcusu var. İtalya'da Roma ve Empoli'de oynayan Salih Uçan da kadroda yer alıyor. Takımın değeri sadece 23 milyon euro ve ligin büyükleriyle arasında uçurum var."