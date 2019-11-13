Alanyaspor arayı boş geçmeyecek! Hazırlık maçında rakip Adana Demirspor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Turuncu yeşilliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 17 Kasım Pazar günü hazırlık maçı yapacak
SPOR 13.11.2019, 19:35
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u hazırlık maçında ağırlayacak. 17 Kasım Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Lig maçlarında forma giyemeyen isimlerin şans bulacağı hazırlık maçında, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da oyuncularını görmüş olacak. Karşılaşma, taraftara açık ve ücretsiz olacak.
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|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
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|11
|12
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|11
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|11
|10
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