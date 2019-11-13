Alanyaspor arayı boş geçmeyecek! Hazırlık maçında rakip Adana Demirspor

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u hazırlık maçında ağırlayacak. 17 Kasım Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Lig maçlarında forma giyemeyen isimlerin şans bulacağı hazırlık maçında, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da oyuncularını görmüş olacak. Karşılaşma, taraftara açık ve ücretsiz olacak.