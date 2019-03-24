Alanyaspor arayı boş geçirmeyecek

Lige verilen milli maçlar ve seçim arasını boş geçmeyecek olan Aytemiz Alanyaspor, yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Türkmenistan Ligi şampiyonu Altyn Asyr takımı ile hazırlık maçı yapacak

Alanyaspor arayı boş geçirmeyecek
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dünü çift antrenmanla geçiren turuncu yeşilliler sabah antrenmanını salonda, akşam antrenmanını ise tesislerinde gerçekleştirdi. Akşam idmanından önce futbolcular Ozan Tufan ve Hasan Ayaroğlu için doğum günü kutlaması yapıldı. Sakatlıkları süren Joel Obi ve Lucas Villafanez takımdan ayrı çalıştı. Milli Takım kadrolarında yer alan Efecan Karaca ve Djalma Campos idmanda yer almadı. 

BU MAÇ ÜCRETSİZ

Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli maçlar ve seçim arasını hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Türkmenistan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu olan Altyn Asyr takımıyla karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, ligde oynayacağı Bursaspor maçı öncesinde önemli bir sınav vermiş olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Alanyasporlu taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

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