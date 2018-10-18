Alanyaspor-Antalyaspor derbisinin hakemi belli oldu!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (MHK) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı derbi mücadelesine ise İstanbul Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Mete Kalkavan'ı atadı. Bu sezon Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA U21 Şampiyonası'nda ise 1 maç yöneten Kalkavan, Aytemiz Alanyaspor'un bugüne kadar 5 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Akdeniz derbisinde Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Tugay Kaan Namoğlu olacak.