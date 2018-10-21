Alanyaspor - Antalyaspor derbisi

ÜST üste kazandığı 4 maçın ardından galibiyet serisi Erzurumspor deplasmanında bozulan Aytemiz Alanyaspor şuan Akdeniz Derbisi'nde Antalyaspor'u konuk ediyor. Mesut Bakkal yönetiminde Süper Lig'de 10. sırada bulunan Alanyaspor Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı ve 13 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı dört maçın ikisini kazanan Antalyaspor ise deplasmanda rakibini yenmek istiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynananan ve saat 16:00'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.

CANLI ANLATIM

79' Aytemiz Alanyaspor, Giorgos Tzavellas ile serbest vuruş kullanacak.

75' Aytemiz Alanyaspor takımından Fabrice N'Sakala sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

72' Antalyaspor'da 18 numaralı Yekta Kurtuluş sarı kart gördü.

72' Antalyaspor'da 18 numaralı Yekta Kurtuluş çıktı. Yerine 66 numaralı Mevlüt Erdinç girdi.

71' Antalyaspor'da 25 numaralı kaleci Ruud Boffin sarı kart gördü.

71' Alanyaspor'da Papiss Cisse 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

65' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

63' Alanyaspor'da 18 numaralı Papiss Cisse sarı kart gördü.

60' Antalyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.

53' Antalyaspor takımından Hakan Özmert sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47' Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

46' Alanyaspor'da 6 numaralı Ceyhun Gülselam oyundan çıktı. Yerine 30 numaralı Djalma Campos girdi.

46' Alanyaspor'da 19 numaralı Villafanez oyundan çıktı. Yerine 78 numaralı Junior Fernandes girdi.

İlk yarı sona erdi

45+3 Antalyaspor'un Maicon ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

42' Antalyaspor, Souleymane Doukara'nın golüyle 1-0 öne geçti.

41' Ceyhun Gülselam ile Yekta Kurtuluş arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ceyhun Gülselam.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

30' Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Antalyaspor adına Ondrej Celustka kullanacak.

28' Nazim Sangare ile Ceyhun Gülselam arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Nazim Sangare. Yarı alanın ortalarından Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

27' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Villafanez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

22' Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20' Antalyaspor takımından Hakan Özmert sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17' Souleymane Doukara ile Lucas Villafanez arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Souleymane Doukara. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

15' Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Fabrice N'Sakala için ofsayt bayrağı kalkıyor.

10' Giorgos Tzavellas altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

3'Antalyaspor takımından Aly Cissokho sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yekta Kurtuluş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2'Yekta Kurtuluş ile Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

2'Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Souleymane Doukara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

1' Hakem düdüğü çalıyor ve maç başlıyor

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 17:44