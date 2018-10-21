Alanyaspor - Antalyaspor derbisi bugün

Süper Lig’in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor Akdeniz Derbisi'nde karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor - Antalyaspor derbisi bugün
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ÜST üste kazandığı 4 maçın ardından galibiyet serisi Erzurumspor deplasmanında bozulan Aytemiz Alanyaspor Akdeniz Derbisi'nde Antalyaspor'u konuk edecek. Mesut Bakkal yönetiminde Süper Lig'de 10. sırada bulunan Alanyaspor Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı ve 13 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon deplasmanda çıktığı dört maçın ikisini kazanan Antalyaspor ise deplasmanda rakibini yenmek istiyor.
Bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. İki takım arasındaki mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.  

Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, Bobo

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara

Ev sahibi takımda Welinton, Mbilla ve Cisse'nin sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekip Antalyaspor'da ise Barrada, Charles ve Drole sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

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