Alanyaspor-Altyn Asyr'ın hazırlı maçında güldük

Lige verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Türkmenistan Ligi şampiyonu Altyn Asyr ile yaptığı maçı Cisse ve Campos'un (p) golleriyle 2-1 kazanmasını bildi 

Alanyaspor-Altyn Asyr'ın hazırlı maçında güldük
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SPOR Toto Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Türkmenistan Ligi ekiplerinden Altyn Asyr takımı ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Temsilcimiz Alanyaspor sahaya Ufuk, Ceyhun, Ozan, Cisse, Hasan, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Taha, Sural ve Cenk Ahmet ilk 11'i ile çıktı. Maça baskılı başlayan turuncu yeşilliler henüz 1. dakikada Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından karşılıklı atakların sonuç vermediği ilk 45 dakikada turuncu yeşilli temsilcimiz ilk yarıda soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının 48. dakikasında konuk ekip beraberlik golünü buldu ve skor 1-1'e geldi. Maçta son sözü ise Djalma Campos söyledi. 85. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Campos, takımını 2-1 öne geçiererek maçın skorunu tayin etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 18:05
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