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Alanyaspor altyapısı doludizgin

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları, haftasonunda oynadıkları maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenildi aldı

Alanyaspor altyapısı doludizgin

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları, haftasonunda oynadıkları maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenildi aldı

14 Ocak 2018 Pazar 20:44
Alanyaspor altyapısı doludizgin
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SPOR Toto Gelişim Ligleri'nde mücadele eden Aytemiz Alanyaspor U19 Takımı, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. U17'ler ise Bursaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti. U16 takımı da sahasında ağırladığı Denizlispor U16 takımını 2-1 mağlup etti. Antrenör Mehmet Öncan'ın çalıştırdığı turuncu yeşilli takım, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aytemiz Alanyaspor'un U15 Takımı ise Denizlispor ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilliler zorlu mücadelede mavi siyahlı ekibi 2-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor'un U14 Takımı da Denizlispor ile deplasmanda berabere kaldı. Deplasmandan 1 puan çıkaran turuncu yeşilliler 21 puana yükseldi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporBursaspor
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