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Alanyaspor altyapısı doludizgin! 2 galibiyet 1 beraberlik

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları, bugün oynadıkları maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti

Alanyaspor altyapısı doludizgin! 2 galibiyet 1 beraberlik

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları, bugün oynadıkları maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:29
Alanyaspor altyapısı doludizgin! 2 galibiyet 1 beraberlik
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SPOR Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Aytemiz Alanyaspor U16 Takımı, sahasında ağırladığı Denizlispor U16 Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Antrenör Mehmet Öncan'ın çalıştırdığı turuncu yeşilli takım, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aytemiz Alanyaspor'un U15 Takımı ise Denizlispor ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilliler zorlu mücadelede mavi siyahlı ekibi 2-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor'un U14 Takımı da Denizlispor ile deplasmanda berabere kaldı. Deplasmandan 1 puan çıkaran turuncu yeşilliler 21 puana yükseldi. 
Aytemiz Alanyaspor'un U19 ve U17 takımları da yarın İncekum Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. U17'lerin maçı saat 11.00'de, U19'ların maçı ise saat 13.00'de oynanacak.

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AlanyasporSüper LigSPOR Toto Gelişim LigiAlanyaAytemiz AlanyasporDenizlisporU16 TakımıMehmet Öncan
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