Alanyaspor altyapısı doludizgin! 2 galibiyet 1 beraberlik

SPOR Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Aytemiz Alanyaspor U16 Takımı, sahasında ağırladığı Denizlispor U16 Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Antrenör Mehmet Öncan'ın çalıştırdığı turuncu yeşilli takım, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aytemiz Alanyaspor'un U15 Takımı ise Denizlispor ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilliler zorlu mücadelede mavi siyahlı ekibi 2-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor'un U14 Takımı da Denizlispor ile deplasmanda berabere kaldı. Deplasmandan 1 puan çıkaran turuncu yeşilliler 21 puana yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor'un U19 ve U17 takımları da yarın İncekum Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. U17'lerin maçı saat 11.00'de, U19'ların maçı ise saat 13.00'de oynanacak.