Alanyaspor altyapıda da lider

Cemali AYGIR

AYTEMİZ Alanyaspor U19 takımı, ligin 4. hafta maçında Fenerbahçe U19 takımını konuk etti. Turuncu yeşilli gençler maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak 9 puana yükseldi ve 10 puanlı lider Antalyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı. Temsilcimizin golleri 44. dakikada Veysel Karani ve 59. dakikada İsmailcem Bako'dan geldi. Sarı lacivertlilerin tek golünü ise 48. dakikada Serhat kaydetti. Alanyaspor'un U17 takımı da sahasında ağırladığı Fenerbahçe U17 takımına şans tanımadı. Rakibini 2-0 mağlup eden turuncu yeşilliler 10 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Turuncu yeşilli takımda milli yıldız Alperen Soysal ve genç yıldız adayı Enes Bağdemir, gollerine bu haftada devam etti. Türkiye U16 Milli Takımının Alanyasporlu yıldızı Alperen, bu maçta da duble yaptı ve toplamda 4 gole ulaştı. Alanyaspor'un bir diğer yıldız oyuncusu Enes Bağdemir de Rizespor maçının ardından bu maçı da boş geçmedi ve 2 maçta 2 gollük performans sergiledi.