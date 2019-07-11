Alanyaspor Almanya'da

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, 2. etap kampı öncesi bugün havayoluyla Almanya'ya gitti. 12 Temmuz Cuma günü (yarın) Almanya 3. Lig ekiplerinden Chemnitzer ile An der Gellertstrasse Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacak olan turuncu yeşilliler, daha sonra tekrar yurda dönerek 14 Temmuz'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarına devam edecek. Turuncu yeşilli takım Topuk Yaylası kampında da 3 hazırlık maçı yapacak. İlk olarak 20 Temmuz'da Konyaspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz, 23 Temmuz'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Turuncu yeşilliler, ilk etap kampını 26 Temmuz'da Gazişehir Gaziantep ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.