BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
Konuk ekip Akhisarspor ise, Fatih, Vrsajevic, Eray, Seleznov, Güray, Sissoko, Mustafa, Manu, Regattin, Caner ve Kadir ilk 11'i ile sahada olacak.
Alanyaspor - Akhisarspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de bugün saat 16.00'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçının kadroları az önce açıklandı
BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
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