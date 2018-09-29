Alanyaspor - Akhisarspor maçının ilk 11'leri belli oldu

BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Akhisarspor ise, Fatih, Vrsajevic, Eray, Seleznov, Güray, Sissoko, Mustafa, Manu, Regattin, Caner ve Kadir ilk 11'i ile sahada olacak.