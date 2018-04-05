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Alanyaspor - Akhisarspor maçını kim yönetecek?

MHK, Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek isimleri bugün açıkladı. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Akhisarspor ile oynayacağı kritik mücadeleyi İstanbul Bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya yönetecek 

Alanyaspor - Akhisarspor maçını kim yönetecek?

MHK, Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek isimleri bugün açıkladı. Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Akhisarspor ile oynayacağı kritik mücadeleyi İstanbul Bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya yönetecek 

05 Nisan 2018 Perşembe 12:20
Alanyaspor - Akhisarspor maçını kim yönetecek?
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MERKEZ Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre; 8 Nisan Pazar günü saat 16.00'da temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan önemli mücadeleyi FIFA Kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 mücadeleyi yöneten Özkahya, Alanyaspor'un ise 4 maçında görev aldı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Özkahya, rakip Akhisar'ın ise 7 maçında düdük çaldı. Yeşil siyahlı ekip bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenildi elde etti. Bu kritik mücadelede Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. Arda Kardeşler de maçın 4. hakemi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
MHKSüper LigAlanyasporAkhisarsporMaç
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