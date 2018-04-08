Alanyaspor - Akhisarspor maçın kadroları açıklandı

BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Akhisarspor ise, Lukac, Muğdat, Ömer, Sissoko, Seleznov, Mustafa, Dany, Olcan, Larsson, Serginho ve Caner ilk 11'i ile başlayacak.