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Alanyaspor - Akhisarspor maçın kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçının kadroları az önce açıklandı

Alanyaspor - Akhisarspor maçın kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçının kadroları az önce açıklandı

08 Nisan 2018 Pazar 15:06
Alanyaspor - Akhisarspor maçın kadroları açıklandı
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BUNA göre; mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Maniatis, Emre Akbaba, hücumda Villafanez, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile başlayacak. 
Konuk ekip Akhisarspor ise, Lukac, Muğdat, Ömer, Sissoko, Seleznov, Mustafa, Dany, Olcan, Larsson, Serginho ve Caner ilk 11'i ile başlayacak.

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Son Güncelleme: 08.04.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
Süper LigAlanyasporAkhisarsporMaçKadro
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