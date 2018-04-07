Alanyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AYTEMİZ Alanyaspor, yarın sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Manisa temsilcisi Akhisarspor'u ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, karşılaşmanın son hazırlığını bugün tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenman sonunda bazı oyuncular bireysel çalışmalar yaptı. Antrenmanın son bölümünü kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.
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