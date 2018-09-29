Alanyaspor - Akhisarspor maçı bugün | 29.09.2018

SPOR Toto Süper Lig'de 9 puanla 10. basamakta yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sezona iyi başlayamayan ve tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı alan 5 puanlı Akhisarspor'u konuk edecek. Ligde üst üste Göztepe, Trabzonspor ve son olarak Kasımpaşa'yı deviren turuncu yeşilliler, bu kervana Akhisarspor'u da katmak istiyor. Bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadele öncesi temsilcimizde Welinton ve Mbilla dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Akhisarspor'da ise kırmızı kart cezası biten golcü oyuncu Seleznov forma giyebilecek.

BAKKAL 11'İ BOZMAYACAK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın Akhisarspor'a karşı kazanan kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Lige üst üste alınan mağlubiyetlerle kötü başlayan, ancak Göztepe maçında rotasyona giden deneyimli çalıştırıcı, bunun meyvelerini son üç maçta topladı. Bakkal'ın, Akhisarspor karşısında da kalede Ufuk, savunmada Bainano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'ine görev vermesi bekleniyor.