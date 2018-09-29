Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşması (CANLI ANLATIM)

SPOR Toto Süper Lig'de 9 puanla 10. basamakta yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sezona iyi başlayamayan ve tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı alan 5 puanlı Akhisarspor'la kıyasıya mücadele ediyor. Ligde üst üste Göztepe, Trabzonspor ve son olarak Kasımpaşa'yı deviren turuncu yeşilliler, bu kervana Akhisarspor'u da katmak istiyor. Bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede temsilcimizde Welinton ve Mbilla dışında eksik bulunmuyor.

Mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Ceyhun, hücumda Villafanez, Efecan ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Akhisarspor ise, Fatih, Vrsajevic, Eray, Seleznov, Güray, Sissoko, Mustafa, Manu, Regattin, Caner ve Kadir ilk 11'i ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

77'Josue ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

77'Akhisarspor takımından Josue ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75'Akhisarspor takımından Güray Vural ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75'Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

72'Aytemiz Alanyaspor takımından Giorgos Tzavellas sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

72'Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgos Tzavellas.

71'Efecan Karaca, Eray Ataseven tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

69'Maçta daha önce sarı kart gören Isaac Sackey, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

69'Aytemiz Alanyaspor takımında Isaac Sackey faul yapıyor. Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Josue.

69'Maçta daha önce sarı kart gören Isaac Sackey, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

67'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Giorgos Tzavellas kullanacak.

66'Lucas Villafanez, Mustafa Yumlu tarafından faulle durdurulduğu için Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

65'Elvis Manu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

64'Josue rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

64'Akhisarspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Akhisarspor adına Josue kullanacak.

63'Elvis Manu, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Giannis Maniatis tarafından faule maruz kalıyor.

59'Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Efecan Karaca için ofsayt bayrağı kalkıyor.

57'Ofsayt. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Fabrice N'Sakala

56'Kazanılan penaltıyı Lucas Villafanez kaçırıyor.

55'Akhisarspor takımında Eray Ataseven faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.

53'Akhisarspor takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Öztürk.

53'Miguel Lopes, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Fabrice N'Sakala tarafından faulle durduruluyor.

53'Akhisarspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53'Güray Vural ile Akhisarspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

53'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

53'Akhisarspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.

51'Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Merih Demiral geçiyor.

51'Mustafa Yumlu ile Papiss Cisse arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustafa Yumlu.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

46'Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Avdija Vrsajevic çıkıyor ve yerine Miguel Lopes oyuna giriyor.

46'Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Adrien Regattin çıkıyor ve yerine Josue oyuna giriyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Akhisarspor takımından Kadir Keleş şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fabrice N'Sakala kullanacak.

45'Efecan Karaca, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Avdija Vrsajevic tarafından faule maruz kalıyor.

44'Akhisarspor takımından Güray Vural sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

42'Akhisarspor, Eray Ataseven ile serbest vuruş kullanacak.

41'Evgen Seleznyov, Isaac Sackey tarafından faule maruz kalıyor.

41'Aytemiz Alanyaspor takımında Isaac Sackey hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

40'Lucas Villafanez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

36'Rakip ceza sahasının yayında Evgen Seleznyov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

35'Ceza sahasında Papiss Cisse topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

34'Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

33'Akhisarspor, Fatih Öztürk ile serbest vuruş kullanacak.

33'Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Avdija Vrsajevic.

30'Papiss Cisse, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

28'Akhisarspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.

28'Elvis Manu, Giannis Maniatis tarafından faulle durdurulduğu için Akhisarspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

25'Akhisarspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Akhisarspor adına Abdoul Sissoko kullanacak.

25'Ceyhun Gülselam ile Abdoul Sissoko arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ceyhun Gülselam. Yarı alanın ortalarından Akhisarspor takımı oyuna başlayacak.

23'Akhisarspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Akhisarspor adına Caner Osmanpaşa kullanacak.

23'Adrien Regattin, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Lucas Villafanez tarafından faule maruz kalıyor.21' Sol çaprazdan Lucas Villafanez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

20' Akhisarspor takımında Avdija Vrsajevic hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

20' Efecan Karaca, taç çizgisine yakın bir yerde Avdija Vrsajevic tarafından faulle durduruluyor.

20' Kadir Keleş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Akhisarspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' Akhisarspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Evgen Seleznyov tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

14' Akhisarspor takımından Güray Vural sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Akhisarspor adına Güray Vural kullanacak.

14' Ceyhun Gülselam ile Güray Vural arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ceyhun Gülselam. Taç çizgisine yakın bir bölgede Akhisarspor takımı oyuna başlayacak.

10' Akhisarspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Eray Ataseven geçiyor.

10' Adrien Regattin, Giorgos Tzavellas tarafından faulle durdurulduğu için Akhisarspor orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

7' Golün asistini yapan isim Efecan Karaca.

7' GOOOLL!! Papiss Cisse takımını öne geçiren golü atıyor.

1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

2'Rakip yarı alanın ortalarında Evgen Seleznyov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

2' Akhisarspor, Abdoul Sissoko ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 17:39