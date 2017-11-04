Alanyaspor, Akhisarspor'ı evinde yenmek istiyor

SÜPER Lig'de 11 puanla 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon kendi evinde Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe'yi deviren, Gençlerbirliği ile de berabere kalan Akhisarspor'a ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen turuncu yeşilli takım, dün akşam yapılan antrenmanda taktik provası gerçekleştirdi. Safet Susic gözetiminde yapılan idmanda oyuncuların hırslı görüntüleri teknik heyeti de mutlu etti. Yarın oynanacak olan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'da sakat olan M'Billa dışında eksik yok. Maniatis'in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Rakip Akhisarspor'da ise sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın kadroda yer almama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

DEPLASMANDA EVDEN İYİYİZ

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon elde ettiği 3 galibiyetten 2'sini deplasmanda kazandı. 4. haftada Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen turuncu yeşilliler, 6. haftada ise zorlu Trabzonspor deplasmanında 3-0'dan gelerek 4-3 maçı kazandı. Göztepe'de de geri dönüşe imza atan Alanyasporlu futbolcular, o deplasmanda da 3-3 berabere kaldı ve ligde topladığı 11 puanın 7'sini rakip saha maçlarından elde etti. Alanyaspor yarın oynanacak olan maça da 3 puan hedefiyle hazırlandı. Alanyaspor kafilesi bu sabah tesislerde yapılacak olan antrenmanın ardından önce Antalya'ya, oradan da havayoluyla İzmir'e geçecek. Ardından Manisa'da kampa girecek olan turuncu yeşilliler, daha sonra yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Öte yandan, Susic maç sonrası oyuncularına milli maç arasından dolayı 3 gün izin verecek.