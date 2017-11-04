Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.793
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0841
EURO
4.4971
4 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Günlük Burç Yorumu
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
banner468

Alanyaspor, Akhisarspor'ı evinde yenmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor, 11. hafta maçında bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen (4G-1B) Akhisarspor'a konuk olacak. Yarın saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek

Alanyaspor, Akhisarspor'ı evinde yenmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor, 11. hafta maçında bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen (4G-1B) Akhisarspor'a konuk olacak. Yarın saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek

04 Kasım 2017 Cumartesi 00:04
Alanyaspor, Akhisarspor'ı evinde yenmek istiyor
banner404

SÜPER Lig'de 11 puanla 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon kendi evinde Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe'yi deviren, Gençlerbirliği ile de berabere kalan Akhisarspor'a ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen turuncu yeşilli takım, dün akşam yapılan antrenmanda taktik provası gerçekleştirdi. Safet Susic gözetiminde yapılan idmanda oyuncuların hırslı görüntüleri teknik heyeti de mutlu etti. Yarın oynanacak olan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'da sakat olan M'Billa dışında eksik yok. Maniatis'in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Rakip Akhisarspor'da ise sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın kadroda yer almama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

DEPLASMANDA EVDEN İYİYİZ 

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon elde ettiği 3 galibiyetten 2'sini deplasmanda kazandı. 4. haftada Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen turuncu yeşilliler, 6. haftada ise zorlu Trabzonspor deplasmanında 3-0'dan gelerek 4-3 maçı kazandı. Göztepe'de de geri dönüşe imza atan Alanyasporlu futbolcular, o deplasmanda da 3-3 berabere kaldı ve ligde topladığı 11 puanın 7'sini rakip saha maçlarından elde etti. Alanyaspor yarın oynanacak olan maça da 3 puan hedefiyle hazırlandı. Alanyaspor kafilesi bu sabah tesislerde yapılacak olan antrenmanın ardından önce Antalya'ya, oradan da havayoluyla İzmir'e geçecek. Ardından Manisa'da kampa girecek olan turuncu yeşilliler, daha sonra yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Öte yandan, Susic maç sonrası oyuncularına milli maç arasından dolayı 3 gün izin verecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMağlubiyetAli Palabıyık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belek'te heyecan başladı
Belek'te heyecan başladı
M'Billa koşulara başladı
M'Billa koşulara başladı
Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı soruşturması
Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı soruşturması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim