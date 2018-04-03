Alanyaspor Akhisar'a döndü

PAZAR gününü izinli geçiren turuncu yeşilli futbolcular, dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan yenileme antrenmanına koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadılar. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 4-0 yenen turuncu yeşilli takım, Alanya'da oynanacak olan maçta da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.