Alanyaspor Akhisar kaşısında 3 puan peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarlarını mutlu eden Aytemiz Alanyaspor, bugün zorlu Akhisarspor deplasmanına çıkacak. Ligde topladığı 31 puanla 9. basamakta yer alan turuncu yeşilliler, 18 puanla son sırada olan Akhisar'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Kritik mücadele öncesi temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı kart cezalısı Cisse, sakatlığı süren Fernandes ve dünkü antrenmanda sakatlanan N'Sakala bugünkü maçta forma giyemeyecekler. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu maçta Cisse'nin yerine Josef Sural'a, sol bekte Tzavellas'a ve stoperde ise Coulker'a görev vermesi bekleniyor.

AKHİSAR AĞIR YARALI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı final bileti alan ev sahibi Akhisarspor'da ise forvet oyuncusu Manu kırmızı kart görerek cezalı duruma düşerken, Arnavut forvet Cikalleshi ise kasığından sakatlandı. Teknik Sorumlu Cem Kavçak, Cikalleshi'nin durumunu belirsiz olduğunu söyledi. Kavçak, "Kasımpaşa'yı elemek hepimize moral verdi. Ancak golcülerimizi kaybetmek bizi üzdü. Cikalleshi maça yetişir mi bilemiyorum, kasığında sorun var, ağrıları sürüyor" dedi. Manu ve Cikalleshi'den gelen haberlerle sarsılan Ege ekibi, Bokila'ya sarıldı. Genç teknik adamın Cikalleshi iyileşmezse Demokratik Kongolu futbolcuyu Alanya'ya karşı 11'de sahaya süreceği bildirildi.