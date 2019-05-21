Alanyaspor ailesi iftarda buluştu

ALANYASPOR Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen iftar davetine protokol, yönetim kurulu, eski kulüp başkanları ve yöneticiler, şehit ve gazi aileleri, meslek odası başkanları, eski futbolcu ve antrenörler, taraftar grubu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Duayla başlayan iftarın ardından kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu konuşma yaptı. Geleneksel hale gelen iftar yemeğine katılanlara teşekkür eden başkan Çavuşoğlu, "Futbol sezonunu bir hafta sonra tamamlayacağız. Aramızda olan futbolcularımıza da çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi çok değerli bir futbolcumuzu kaybettik. Ona tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Katıldığınız için hepimize teşekkür ediyorum" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diliyorum. Alanyaspor bizim ortak değerimizdir. Güzel bir iftar davetinde biraya gelerek orucumuzu birlikte açtık. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da "Alanyasporumuz Türkiye'nin gönlünde centilmenlikle ve iyi misafirperverlikle yer aldı. Aramızda çok kısa bir süre bulunmasına rağmen hepimizin gönlünde taht kuran saygıdeğer Josef Sural beyefendiyi kaybettik. Bu olay kulübümüzün bu yıl ki en büyük üzüntüsüdür. Kendisine hem rahmet diliyorum, hem de saygıyla anıyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 23:03