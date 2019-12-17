Alanyaspor Adana'da gol olup yağdı
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Adanaspor'u 6-1'le geçti. Turuncu yeşillilere galibiyeti getiren golleri Umut, Sinan (kk), Onur (3), Tzavellas ve Campos kaydetti
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bu yıl finali hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, 5. Tur rövanş maçında Adanaspor ile deplasmanda karşılaştı. Alanya'da oynanan ilk maçı 5-1 kazanan turuncu yeşilli temsilcimiz, deplasmanda bugün oynanan rövanş maçını ise 7-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Maça hızlı başlayan temsilcimiz 14. dakikada Umut Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Sinan'ın kendi kalesine attığı golle 2-0'ı yakalayan turuncu yeşilliler, 29'da Onur Bulut'un golüyle deplasmanda 3-0 öne geçti. İlk yarıda son sözü söyleyen isim Tzavellas oldu. Ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yunan futbolcu, güzel bir frikik vuruşuyla skoru 4-0'a taşıdı ve ilk yarının skorunu tayin etti.
İKİNCİ YARI FARKSIZDI
Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'a karşı ikinci yarıda da gol olup yağdı. 53. dakikada Ceyhun'un asistini geri çevirmeyen Campos, takımını 5-0'lık üstünlüğe taşıdı. 59'da ev sahibi ekip Enes Akyol ile bir gol bulsa da, Aytemiz Alanyaspor 74 ve 83'de Onur Bulut'un attığı gollerle skoru 7-1'e getirdi. Hat-trick yapmanın sevincini yaşayan genç futbolcu Onur Bulut, gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Turuncu yeşilliler, Adanaspor'u her iki maçta da farklı mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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