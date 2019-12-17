Alanyaspor Adana'da gol olup yağdı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bu yıl finali hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, 5. Tur rövanş maçında Adanaspor ile deplasmanda karşılaştı. Alanya'da oynanan ilk maçı 5-1 kazanan turuncu yeşilli temsilcimiz, deplasmanda bugün oynanan rövanş maçını ise 7-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Maça hızlı başlayan temsilcimiz 14. dakikada Umut Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Sinan'ın kendi kalesine attığı golle 2-0'ı yakalayan turuncu yeşilliler, 29'da Onur Bulut'un golüyle deplasmanda 3-0 öne geçti. İlk yarıda son sözü söyleyen isim Tzavellas oldu. Ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yunan futbolcu, güzel bir frikik vuruşuyla skoru 4-0'a taşıdı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

İKİNCİ YARI FARKSIZDI

Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'a karşı ikinci yarıda da gol olup yağdı. 53. dakikada Ceyhun'un asistini geri çevirmeyen Campos, takımını 5-0'lık üstünlüğe taşıdı. 59'da ev sahibi ekip Enes Akyol ile bir gol bulsa da, Aytemiz Alanyaspor 74 ve 83'de Onur Bulut'un attığı gollerle skoru 7-1'e getirdi. Hat-trick yapmanın sevincini yaşayan genç futbolcu Onur Bulut, gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Turuncu yeşilliler, Adanaspor'u her iki maçta da farklı mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.