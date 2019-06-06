Alanyaspor açıklama yaptı! Erol Bulut...

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Eintracht Frankfurt'un altyapı takımında futbola başladı.

1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. 1999-2001 arasında Eintracht Frankfurt'a geri dönen Erol Bulut, bu süre boyunca Trabzonspor ve Adanaspor'da kiralık olarak yer aldı.

2002'de Yunanistan'ın Panionios takımına transfer olan Erol Bulut, aktif futbol yaşamına nokta koyduğu 2012 yılına kadar sırasıyla şu takımlarda yer aldı; Bursaspor, TSV 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veria.

Erol Bulut ayrıca 3 kez de A Milli Futbol Takımı formasını terletti.

Bulut, futbolculuk sonrası antrenörlük kariyerine 24 Eki 2012 tarihinde Kartalspor'da başladı. Daha sonra Elazığspor ve Başakşehir'de antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın en güvendiği isim oldu.

26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu. Başarılı bir sezon geçiren Bulut, kısa süre içinde Avrupa'nın dikkatini çekti.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 14:18