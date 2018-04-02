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Alanyaspor'a verilen 1 TL sözü tutulmamış

Alanyaspor'a verilen 'Teleferikteki her biletten 1 TL' sözü havada kaldı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete giren Alanya Teleferik'te bugüne kadar 300 bini aşkın yolcu taşınmasına rağmen, turuncu yeşilli takıma 1 TL bile aktarılmadığı öğrenildi

Alanyaspor'a verilen 1 TL sözü tutulmamış

Alanyaspor'a verilen 'Teleferikteki her biletten 1 TL' sözü havada kaldı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete giren Alanya Teleferik'te bugüne kadar 300 bini aşkın yolcu taşınmasına rağmen, turuncu yeşilli takıma 1 TL bile aktarılmadığı öğrenildi

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:59
Alanyaspor'a verilen 1 TL sözü tutulmamış
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sabit bir gelir kaynağına ulaştığını düşünürken yine hayal kırıklığı yaşadı. Alanya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan teleferikten bilet başı 1 TL hibe sözü alan turuncu yeşilli takımın henüz 1 TL bile almadığı öğrenildi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete giren Alanya Teleferik, bugüne kadar 300 bini aşkın yolcuyu Alanya Kalesi'ne taşıdı. Daha önce eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, teleferik ile Alanya Kalesi'ne çıkan her kişiden 1 TL'nin Alanyaspor'a verilmesi için çalışma yapacaklarını söylemiş, turuncu yeşilli yönetim de bu durumu sevinçle karşılamıştı. 

BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ 

Teleferikle ilgili ilk sözü proje aşamasında eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu vermişti. Araya giren seçimlerin ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel seçilince, konu Yücel'e de aktarılmış, Başkan Yücel de gerekenin yapılacağını ifade ederek yüreklere su serpmişti. Firma ile görüşerek kaleye çıkan herkesten Alanyaspor'a 1 TL verilmesini sağlayacağını ve konunun takipçisi olacağını ifade eden Yücel'den henüz hiç bir ses çıkmaması turuncu yeşilli yöneticileri düşündürürken, firmadan Alanyaspor'a henüz 1 TL bile verilmediği kulübe yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Alanyaspor'un ligde kalma savaşı verdiği bugünlerde desteğin hala verilmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. 

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AlanyasporKurbanAlanya TeleferikTeleferik
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