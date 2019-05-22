Alanyaspor'a UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor'un UEFA Lisansı almaya hak kazandığını açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor ve İstanbulspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı."

