Alanyaspor'a Türel müjdesi

MAHMUTLAR Mahallesi'nde yapmayı planladıkları yeni tesis projesinin açılan davalar nedeniyle geciktiğini söyleyen Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel, yargı sürecinin tamamlandığını ve yaptıkları düzenlemelerle sorunların ortadan kaldırıldığını belirtti. Başkan Türel, "Aytemiz Alanyaspor Tesisleri için izin ve tahsis süreci tamamlanmaştı. Ancak maalesef çoğu alanda gördüğümüz engelleme çalışmalarını Alanya'da da farklı hizmetlerimizde görüyoruz. Bu konuda zaman zaman yargı marifetiyle, zaman zaman popülist durumlar oluyor. Alanyaspor Tesisleri için de yargı sürecinde temel atabilme imkanımız yoktu. Burada biz tam ihale aşamasına gelmişken yargıya açılmış davalar neticesinde maalesef ihale yapabilme imkanımız ortadan kalktı" dedi.

"ÇOMAK SOKMAZLARSA"

Hedefe kararlılıkla ve göz kırpmadan yürüdüklerini dile getiren Türel, "Tesis projesi için engel olan hususları yaptığımız düzenlemelerle aşmayı başardık. Ve ihalesini birileri ilerleyen çarkın dönmesini engellemediği, arı kovanına çomak sokmadığı sürece 4 Aralık’ta gerçekleştireceğiz. İnşallah ocak ayı içerisinde de hep birlikte tesisimizin temelini atmayı hedefliyoruz. Bizim bu tarz hizmetlerimiz bildiğiniz gibi çok kısa sürede tamamlanıyor. Alanyaspor Tesisini de başladıktan itibaren bir 1,5 yıl içerisinde hizmete sokarız. Alanya’daki gayretlerimiz de hızlı bir şekilde devam edecek. Bu çalışmaları tamamlayacak adımları atacağız ve Alanyaspor Tesisleri de araya bir reklam arası girmediği takdirde en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.