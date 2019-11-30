Alanyaspor'a sürpriz taraftar
Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'a yaptığı moral ziyaretinde ,'Cumhurbaşkanımız Alanyaspor yendiği zaman seviniyor, yenildiğinde ya da berabere kaldığında üzülüyor' dedi.
BİR dizi ziyaret ve AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları'nın Wome Deluxe Otel'de düzenleyeceği çalıştayın yarınki kapanışına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, dün akşam Alanya'ya geldi. Son haftalarda düşüşte olan Alanyaspor'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu'nu
yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular karşıladı.
'CUMHURBAŞKANIMIZ EROL HOCA'YI ÇOK SEVİYOR'
Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolculaea hitap eden Bakan Çavuşoğlu,'Son iki maçta şanssızlıklar yaşanmasına rağmen Aytemiz Alanyaspor
oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Her maçtan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile de Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Erol Hoca'yı çok seviyor. Yendiğiniz zaman seviniyor. Yenildiğiniz veya berabere kaldığınız zaman üzülüyor.' dedi
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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