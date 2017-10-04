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Alanyaspor'a söz verilen 1 TL yalan mı oldu

Alanya'da her şey için kaynak bulunuyor ama söz konusu Alanyaspor olunca kimseden ne ses çıkıyor, ne de verilen sözler tutuluyor

Alanyaspor'a söz verilen 1 TL yalan mı oldu

Alanya'da her şey için kaynak bulunuyor ama söz konusu Alanyaspor olunca kimseden ne ses çıkıyor, ne de verilen sözler tutuluyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 23:54
Alanyaspor'a söz verilen 1 TL yalan mı oldu
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TÜRKİYE'NİN dev arenası Süper Lig'de iki yıldır boy gösteren Aytemiz Alanyaspor, yıllardır sıkıntı yaşadığı sabit gelir kaynakları konusunda yine yalnız kaldı. Bu sezon yeterli seviyede kombine satışı gerçekleştiremeyen turuncu yeşilli takım, store satışlarından da istediği geliri elde edemedi. Alanyaspor'a gelir kaynağı olması için geçtiğimiz aylarda Alanya Teleferik'e binen her yolcudan Aytemiz Alanyaspor'a 1 TL aktarılması konusu gündeme gelmiş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Teleferik faaliyete geçince Aytemiz Alanyaspor'a her bilette 1 TL aktarılması için yetkililerle görüşeceğim" sözünü vermişti.  

ADETA PARA BASIYOR

Daha önce eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve mevcut başkan Adem Murat Yücel, teleferik ile Alanya Kalesi'ne çıkan her kişiden 1 TL'nin Alanyaspor'a verilmesi için gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdi. Tamamlanan ve yaklaşık 1,5 aydır işleyen teleferik ise adeta para basıyor. Firma ile görüşerek kaleye çıkan herkesten Alanyaspor'a 1 TL verilmesini sağlayacağını ve konunun takipçisi olacağını ifade eden Başkan Yücel'den hala bir ses çıkmaması ise turuncu yeşilli camiayı düşündürüyor. Çünkü uzun yıllardır sabit gelir kaynakları konusunda sıkıntı yaşayan Aytemiz Alanyaspor, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

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AlanyaAlanyaspor
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