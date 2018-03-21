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Alanyaspor'a Rus rakip

Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başlayan Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli arada Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile hazırlık maçı yapacak

Alanyaspor'a Rus rakip

Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başlayan Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli arada Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile hazırlık maçı yapacak

21 Mart 2018 Çarşamba 20:29
Alanyaspor'a Rus rakip
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başladı. 
Göztepe maçından sonra verilen 2 günlük izni tamamlayan futbolcular, haftanın ilk antrenmanını bu akşam tesislerin yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında olan Emre Akbaba, Lamine Gassama, Mamadou Fofana ve Georgios Tzavellas ile izinli olan Junior Fernandes ve M'Billa Etame katılmadı. Turuncu yeşilliler, hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek. 

HAZIRLIK MAÇI MANAVGAT'TA
Aytemiz Alanyaspor, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık naçı yaparak değerlensirecek. Turuncu yeşilli takım, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Tosno ile 24 Mart Cumartesi günü karşılaşacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda yapılacak olan hazırlık maçı saat 16.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAytemiz AlanyasporRusya Premier LigiTosno
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