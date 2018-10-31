 Alanyaspor'a kupa morali

SPOR Toto Süper Lig'de 4 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Altındağ Belediyespor'a konuk oldu. Ceyhun, Barış, Cisse, Efecan, Cenk Ahmet, Ufuk, Mbilla ve Welinton'un kadroda olmadığı maça turuncu yeşilliler, İsmail, Baiano, Merih, Augusto, Kaan, Sackey, Taha, Hasan, Villafanez, Campos ve Bobo ilk 11'i ile başladı. Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci İsmail Ünal ile yedekler arasında olan U21 takım forveti Erdinç Mergen, A Takım ile ilk kez resmi bir mücadeleye çıktılar.

ŞİMŞEK ZORLANMADI

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısına Lucas Villafanez damga vurdu. Arjantinli orta saha önce 29'da, daha sonra ise 34. dakikada fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 42. dakikada Barış Bozdilki kaydetti. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren temsilcimiz Alanyaspor'da suskun golcü Bobo, 74. dakikada sahneye çıktı. Ceza alanı içinde topla buluşan Brezilyalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol attı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor rakibini 3-1 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.