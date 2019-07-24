Alanyaspor'a kötü haber! 6 ay sahalardan uzak kalacak

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Alanyaspor'da bugün şok edici bir gelişme yaşandı. Önceki gün Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşan turuncu yeşillilerde stoper Lokman Gör, 40. dakikada rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Oyuncunun bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör'ün yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 20:41