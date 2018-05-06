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Alanyaspor'a kardeş desteği

Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'ni Doukara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde kalma yolunda büyük avantaj sağlarken, rakibini de iyice ateşe attı

Alanyaspor'a kardeş desteği

Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'ni Doukara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde kalma yolunda büyük avantaj sağlarken, rakibini de iyice ateşe attı

06 Mayıs 2018 Pazar 18:31
Alanyaspor'a kardeş desteği
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SPOR Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olan 35 puanlı Akdeniz ekibi Antalyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puan aldı ve 38 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 30 puanda kalarak işini mucizelere bıraktı. Antalyaspor'un golcü oyuncusu Süleymane Doukara, 78. dakikada attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

ALANYASPOR'UN İŞİNE YARADI
Ligin alt sıraları alev alev yanarken, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da ateşin sıcaklığını hala hissediyor. Gençlerbirliği - Antalyaspor maçının sonucunu takip eden Alanyaspor'lu taraftarlar, Antalya'nın kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Gençlerbirliği'nin Aytemiz Alanyaspor'dan 1 puan daha uzaklaşması sonrası rahat bir nefes alan turuncu yeşilliler, kalan 2 maçtan en az 3 puan çıkartarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporSüper Lig
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