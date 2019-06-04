Alanyaspor'a genç yıldız adayı

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor'da transfer harekatı sürüyor. Geçtiğimiz hafta Portekizli kaleci Jose Marafano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan turuncu yeşilliler, ardından eski futbolcusu Tayfur Bingöl'ü transfer etmişti. Alanyaspor yönetiminin, Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da forma giyen Fransız orta saha Arnaud Lusamba'yı da kiralık olarak takıma kazandırdığı öğrenildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle dirsek teması kurduğu öğrenilen Alanyaspor yönetiminin, oyuncu ve kulübü ile kiralık olarak anlaştığı belirtildi. Tarafların transfer konusunda ön anlaşma imzaladığı, resmi imzaların ise bayramdan sonra atılacağı da gelen bilgiler arasında.