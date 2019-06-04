Alanyaspor'a genç yıldız adayı

Aytemiz Alanyaspor, Jose Marafano ve Tayfur Bingöl'ün ardından bu kez genç bir ismi takıma dahil etti. Turuncu yeşilli yönetim, Belçika'nın Cercle Brugge'da forma giyen Fransfız orta saha Arnaud Lusamba ile her konuda anlaşmaya vardı 

Alanyaspor'a genç yıldız adayı
banner404

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor'da transfer harekatı sürüyor. Geçtiğimiz hafta Portekizli kaleci Jose Marafano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan turuncu yeşilliler, ardından eski futbolcusu Tayfur Bingöl'ü transfer etmişti. Alanyaspor yönetiminin, Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da forma giyen Fransız orta saha Arnaud Lusamba'yı da kiralık olarak takıma kazandırdığı öğrenildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle dirsek teması kurduğu öğrenilen Alanyaspor yönetiminin, oyuncu ve kulübü ile kiralık olarak anlaştığı belirtildi. Tarafların transfer konusunda ön anlaşma imzaladığı, resmi imzaların ise bayramdan sonra atılacağı da gelen bilgiler arasında.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya Belediyesi'nden çöp uyarısı
Alanya Belediyesi'nden çöp uyarısı
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472