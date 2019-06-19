Alanyaspor'a genç yıldız adayı

Yunusemre Belediyespor’un U16 futbol takımında forma giyen 14 yaşındaki Salih Yıldırım’ı, 3 süper lig, iki de 1. lig ekibinin takip ettiği öğrenildi

Alanyaspor'a genç yıldız adayı
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ALANYASPOR da aralarında bulunduğu belirtilen büyük takımların bu sezon, Yunusemre Belediyespor’un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Yunusemre Belediyespor U16 futbol takımı, Kütahya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe müsabakalarında mücadele etti. Mavi beyazlıların kadrosunda yer alan 2005 doğumlu Salih Yıldırım, sergilediği performans ile başta Süper Lig takımları olmak üzere birçok kulübün radarına girdi. Alanyaspor, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Ümraniyespor ve Antalyaspor alt yapı sorumluları tarafından izlenerek ismi alınan Salih Yıldırım’ın, kısa sürede transfer olması bekleniyor.  

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 23:46
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