Alanyaspor'a genç yıldız adayı

ALANYASPOR da aralarında bulunduğu belirtilen büyük takımların bu sezon, Yunusemre Belediyespor’un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Yunusemre Belediyespor U16 futbol takımı, Kütahya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe müsabakalarında mücadele etti. Mavi beyazlıların kadrosunda yer alan 2005 doğumlu Salih Yıldırım, sergilediği performans ile başta Süper Lig takımları olmak üzere birçok kulübün radarına girdi. Alanyaspor, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Ümraniyespor ve Antalyaspor alt yapı sorumluları tarafından izlenerek ismi alınan Salih Yıldırım’ın, kısa sürede transfer olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 23:46