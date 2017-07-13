Alanyaspor'a genç isim

GELECEK vaat eden bir isim olan gurbetçi oyuncu Yunus Emre Yaşar ile 2 yıllığına anlaşan Alanyaspor'un, oyuncuyu A2 takımı için transfer ettiği, şartların oluşması halinde ise başka bir takıma kiraya verebileceği öğrenildi. Yunus Emre 24 yaşında ve santrafor olarak oynuyor.
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