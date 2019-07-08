Alanyaspor'a Fransız golcü geliyor

YENİ Alanya Gazetesi spor yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın iddiasına göre; Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, aradığı forveti Fransa'da buldu. Cisse ile birlikte oynayabilecek deneyimli bir forveti uzun süredir aradığı bilinen turuncu yeşilliler, Fas uyruklu Fransız futbolcu Yacine Bammou'yu kadrosuna dahil etti. Gün içerisinde resmi sözleşmeye imza atması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, forvet mevkiinin yanı sıra 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor. 2018-2019 sezonunda Fransa Ligi 1 takımlarından Caen'de forma giyen başarılı futbolcu, 17 lig ve 4 Fransa Kupası maçında görev yaptı. Bammou bu maçlarda 4 gol kaydetti. Daha önce Fransa'nın Nantes takımında da forma giyen Bammou, Fas Milli Takımı formasını da 4 kez terletti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 10:40