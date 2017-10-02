Alanyaspor'a dört dörtlük izin

SÜPER Lig'de bu sezon ilk kez üst üste galibiyet alan Aytemiz Alanyaspor, Trabzon ve Gençlerbirliği'ni 4'er golle geçince teknik direktör Safet Susic de coştu. Maç öncesi galibiyete 3 gün izin vereceğini söyleyen Boşnak teknik adam, 4 gollü galibiyet gelince aşka geldi ve oyuncularına 4 gün izin verdi. Öte yandan, Süper Lig'e bu hafta milli ara verilecek. Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçı hazırlıklarına 6 Ekim Cuma günü başlayacak.
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