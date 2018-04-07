'Alanyaspor'a destek olalım'

AYTEMİZ Alanyaspor Başkan Yardımcısı Enver Vural da Abdullah Çakır'a eşlik ederek ilgilendi. Alanya halkını büyük veya küçük orjinal Alanyaspor ürünlerinden almaya davet eden Abdullah Çakır, "Bir tane Alanyaspor'umuz var. Destek olmalıyız" dedi.