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'Alanyaspor'a destek olalım'

Denizbank Alanya Çarşı Şubesi Müdürü Abdullah Çakır, Alanyaspor Store Mağazası'na giderek forma ve eşofman takımı satın aldı.

'Alanyaspor'a destek olalım'

Denizbank Alanya Çarşı Şubesi Müdürü Abdullah Çakır, Alanyaspor Store Mağazası'na giderek forma ve eşofman takımı satın aldı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 00:01
'Alanyaspor'a destek olalım'
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkan Yardımcısı Enver Vural da Abdullah Çakır'a eşlik ederek ilgilendi. Alanya halkını büyük veya küçük orjinal Alanyaspor ürünlerinden almaya davet eden Abdullah Çakır, "Bir tane Alanyaspor'umuz var. Destek olmalıyız" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Denizbank Alanya Çarşı ŞubesiAbdullah Çakır
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