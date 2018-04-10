Alanyaspor'a 'Çin' ilgisi

ZİYARETTE Chuang Jing Seyahat Acentası sahibi Liu Hui, BYMT Futbol Kulübü Türkiye Temsilcisi İlhan Fu ve Aytemiz Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu da yer aldı.

BYMT Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Hailin Zhang, kulüplerinin Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti olan Çengdu'da yer aldığını söyledi. Alanya'yı çok sevdiklerini belirten Zhang, "Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve İkinci Başkan Kamil Köseoğlu bizi çok sıcak karşıladılar. Alanyaspor Kulübü ile altyapı konusunda işbirliği yapmak istiyoruz. Akhisarspor maçını izledik ve Alanyaspor kazandığı için çok mutlu olduk. Çok güzel bir atmosfer vardı. Maçta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de tanışma fırsatı bulduk. Çin'e döndüğümde Alanyaspor Kulübü'nün ve Alanya halkının misafirperverliğini anlatacağım" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "İki kulüp arasında başlayan bu dostluğun gelişerek devam etmesini istiyoruz. Altyapı konusunda işbirliği yapabiliriz" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Çavuşoğlu ve Zhang, birbirlerine kulüplerinin forma ve flamalarını hediye ettiler.