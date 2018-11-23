Alanyaspor'a ceza riski!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu Spor Toto Süper Lig'den 14 ve diğer liglerden 9 olmak üzere toplam 23 kulübün talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle ve futbol menajerleri ile çalışma talimatının çeşitli maddeleri uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, TFF'ye tescilli 23 menajer ve çeşitli liglerde forma giyen 15 futbolcunun da aynı sebepten dolayı PFDK'ya sevk edildikleri bildirildi.

CEZA TEHLİKESİ VAR MI?CEZA TEHLİKESİ VAR MI?

Şimdi herkes Aytemiz Alanyaspor'un ceza alıp almayacağını merak ediyor. Turuncu yeşilli ekip ilk kez böyle bir sebepten dolayı PFDK'ya sevk edildiği için muhtemelen ihtar cezası ile cezalandırılacak. Öte yandan, turuncu yeşilli takım suçlu bulunursa, 75 bin TL'den az olmamak üzere para cezası, transfer yasağı cezası, puan silme cezası ve bir alt lige düşme cezası gibi cezalar da alma riski var.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 14:43